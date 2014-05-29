ОГА: в Донецке террористы угнали машину скорой помощи

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой областной госадминистрации (ОГА).

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В сообщении отмечается, что после 12.00 террористы похитили спецавтомобиль. «Машина угнана со двора станции скорой медицинской помощи по улице Щорса в Донецке. Речь идет об автомобиле Peugeot Boxer с государственным номерным знаком АН 0153 IС», - сказано в сообщении.

Напомним, 28 мая в ОГА опровергли распространенную в СМИ информацию о похищении в регионе специальных медицинских автомобилей.