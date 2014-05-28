Террористы обстреляли воинскую часть в Донецке

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

В сообщении отмечается, что “злоумышленники вели прицельный огонь из зеленых насаждений со стороны аэропорта по административной территории части, где в то время находились военнослужащие”.

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“Одна из мин террористов разорвалась возле санитарной части, еще одна - на строевом плацу. Пострадавших среди украинских военнослужащих нет”, - сообщили в Минобороны.