В Донецке силовики уничтожили несколько огневых точек террористов - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«В районе аэропорта захвачен расчет миномета боевиков – среди боевиков идентифицирован кавказец. Также захвачен реактивный пехотный огнемет РПО «Шмель» террористов», - сообщил он.

Кроме того, отметил Тымчук, в районе аэропорта Донецка силовики захватили микроавтобус с оружием. Среди прочего, в нем находилось 10 ручных противотанковых гранатометов.

«По нашим данным, среди уничтоженных за последние 3 суток в зоне проведения АТО боевиков идентифицированы, кроме граждан Украины, также сербы и граждане России из Ингушетии, Чечни, Дагестана, а также жители Абхазии», - написал Тымчук.