В Донецке опровергают информацию об эвакуации, в СНБО заговорили о провокации

Донецкая облгосадминистрация опровергает распространяемую в городе Донецке информацию о проведении эвакуации жителей шахтерской столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой ОГА, сегодня среди жителей Донецка начала массово распространяться информация о необходимости эвакуироваться из города.

«Заявляем, что это является провокацией. Компетентные органы государственной власти никаких решений об эвакуации дончан не принимали», - сказано в сообщении.

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И подчеркнуто, что «в то же время, в связи с проведением активной фазы антитеррористической операции в областном центре, власти региона и города обращаются к людям ограничить свое передвижение в центральных районах».

В то же время, мэр Донецка Александр Лукьянченко обратился дончанам с обращением в котором опроверг слухи о "зачистке" города, передает 62.ua.

"В городе активно распространяется информация, о якобы начале зачистки силами Антитеррористической операции всего Донецка. Называется конкретное время – 12 часов, 15 часов и так далее. Также в российских средствах массовой информации заявляют о том, что жителям якобы предложили покинуть город в течение 3 часов.

Официально заявляю, вся эта информация не соответствует действительности. Никто не планирует зачищать город. Никто не призывал горожан покинуть Донецк", - заявил Лукьянченко.

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Мэр Донецка отметил, что в телефонном разговоре Администрация Президента и представители Совета Национальной безопасности и обороны Украины заверили его, что авиаобстрелы в жилых районах проводится не будут.

"Прошу всех горожан доверять только официальной информации. Не приближайтесь к местам вооруженного противостояния. Без крайней необходимости не выходите из дома. Все коммунальные службы работают в штатном режиме. Продовольственное обеспечение в норме", - успокоил горожан мэр.

В свою очередь, в СНБО отмечают, что обращения к жителям Донецка насчет эвакуации - провокация российских СМИ.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.

"Российские СМИ в очередной раз выступают инструментом масовой дезинформации и дестабилизации. Мифическое "обращение к дончан покинуть город за три часа" это информационная провокация Итар-Тасс для того, чтобы вызвать панику и сеять страх среди мирного населения", - пишет Сюмар.

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Она добавляет, что АТО направлено исключительно против террористов, гражданским гражданам ничего не угрожает, никаких авиаобстрелов в гражданских кварталах Донецка не будет.

"Операция будет точечной, ее цель - обезвреживание террористов, которые представляют реальную угрозу для мирных людей. Суть операции - защита дончан от вооруженных террористов", - резюмируют в СНБО.