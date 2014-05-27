В Донецке ночью бригада «скорой помощи» попала под обстрел

Бригада «скорой помощи» попала под обстрел в Киевском районе Донецка.

Об этом сообщает "Новости Донбасса" со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.

«Данных о том, что сейчас с врачами, пока нет», - говорится в сообщении.

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По состоянию на 23:00 26 мая по официальной информации Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации, с огнестрельными ранениями в стационары больниц доставлены 15 человек.

«Медики продолжают работать и доставлять пострадавших в лечебные учреждения. По убитым цифр пока нет. Но убитые есть со стороны террористической организации "ДНР". На месте работают специалисты-эксперты. Цифры по погибшим официально появятся, когда их начнут доставлять в морги», - говорится в сообщении.