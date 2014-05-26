Московские власти требуют прекратить АТО

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В связи с поступающей информацией о вооруженных столкновениях на окраинах Донецка и имеющихся жертвах срочно обратились к руководству ОБСЕ и развернутой на Украине специальной мониторинговой миссии этой Организации с запросом о предоставлении подробных сведений о происходящих там событиях и предпринимаемых мерах по деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТеррористы заявляют о больших потерях в Донецке - СМИТакже российское МИД выразило обеспокоенность тем, что вследствие атаки боевиков был закрыт для полетов городской аэропорт.

"Закрытие для полетов аэропорта этого города затрудняют решение во взаимодействии с итальянской стороной гуманитарных вопросов, связанных с вывозом тел российского гражданина А.Миронова и итальянского журналиста А.Рокелли", - говорится в сообщении.

В Донецке целый день продолжаются боевые действия между боевиками пророссийских террористических организаций и силами АТО. Террористы пытались захватить аэропорт. Есть данные о погибших и раненых среди горожан.