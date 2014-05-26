Le Figaro: На востоке Украины проведению выборов пытались помешать силовыми методами

Статья опубликована в газете Le Figaro.

Избирательные участки не открыли в Донецке. Проведению президентских выборов, которые состоялись в воскресенье во всей Украине, хотели помешать пророссийские сепаратисты в Донецке и в других городах области, которые находятся под их контролем. В соседней Луганской области ситуация была аналогичной. В некоторых районах на юг от Донецка, в Мариуполе, на берегу Азовского моря, а также в Первомайском, Амвросиевском, Тельмановском и других районах некоторые участки должны были открыться в воскресенье утром, но их число трудно проверить. Избирательный участок, который открылся в Донецке, был закрыт через 10 минут после атаки боевиков.

Голосованию явно помешали силовыми методами. За несколько дней до выборов вооруженные сепаратисты в масках угрожали руководителям избирательных комиссий. Чтобы предотвратить голосование, сепаратисты не давали доставлять бюллетени из Киева. Плакаты кандидатов в президенты можно было увидеть повсюду в Донецке, но при этом, ни один избиратель не мог найти открытый избирательный участок в воскресенье.

«Если ваш избирательный участок закрыт, не отчаивайтесь», – сказали представители ЦИК. «Наши ценности формируют наши убеждения. Ваш голос будет услышан, даже если вы не сможете бросить бюллетень в урну, потому что это голос за мир, стабильность и единую и неделимую Украину».

Сепаратистское движение, кажется, угасает

Сепаратисты объявили о своем намерении предотвратить голосование, так как для них Донецкая область стала независимой от Украины после проведенного 11 мая референдума. Они объявили на следующий день после голосования об отсоединении от Украины, и с этого момента считают, что не имеют ничего общего с этой страной. Многие избиратели, которые в большом количестве пришли на тот референдум, чтобы выразить свое недовольство киевскими властями, не понимали, что не смогут участвовать в президентских выборах.

Сейчас сепаратисты пытаются создать институты власти в своих самопровозглашенных мини-государствах.

В субботу 145 представителей сепаратистов с юго-востока Украины встретились в одном из самых больших отелей Донецка «Шахтер-Плазе». Они объявили об объединении Донецкой и Луганской области в новое государство Новороссия, ссылаясь на название, которое получил северный берег Черного моря во время завоевания Россией в восемнадцатом веке.

Но эти заявления о независимости не отображают реальную ситуацию на юго-востоке Украины.

Между сепаратистами произошел раскол, их движение, кажется, угасает. Пророссийские повстанцы, которые всегда представляли лишь незначительное меньшинство в этом регионе, сыграли на недоверии большинства к временному украинскому правительству, чтобы получить поддержку, хотя бы молчаливую, своим действиям. Они также надеялись на быстрое присоединение юго-востока Украины к России по крымскому сценарию.

Но эта возможность быстро отдалилась. Россия признала законность референдума 11 мая, но не признала независимость сепаратистских регионов, как это было с Крымом. Москва еще больше отдалилась от сепаратистов, которые теперь оказались в изоляции. Население также начинает уставать от вооруженных боевиков, которые не делают ничего кроме запугивания своих оппонентов.

То, что в Донецкой и Луганской областях не состоялось голосование, лишний раз свидетельствует о неоднозначности ситуации, в которой оказались эти регионы.