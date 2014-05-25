В Донецке не открылся ни один избирательный участок, в области - 82,5%
11:18, 25 мая 2014Политика
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В Донецке не открылся ни один избирательный участок, в области остаются закрытыми 82,5% участков.
REUTERS/ В отличие от других регионов, в Донецке не открылась ни одна избирательный участок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, по состоянию на 9.30 в регионе открылись 426 из 2430 избирательных участков, то есть 17,5%.
В Донецке открытых участков нет, но в Мариуполе из 216 открылись 202 участка.Читайте такжеВ Донецкой области работают 9 из 22 окружкомов - КИУ
Также открылись 11 избиркомов из 21-го в Першотравневом, 33 из 40 в Амвросиевском районе, 26 из 32-х в Тельмановском районах области.
Очевидцы из Донецка сообщают, что в школе №1 участок не открылся, но под дверями собрались недовольные люди и собираются искать участки, чтобы проголосовать не по месту прописки.
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