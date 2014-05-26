Попов считает, что суд по делу о разгоне Евромайдана должен состояться при любых условиях

Экс-председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов считает, что судебный процесс по обвинению его в якобы причастности к разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года должен состояться при любых условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после инцидента с представителями 4-й сотни самообороны Майдана, которые облили его водой, спиртом и зеленкой.

“Я честно исполнял свои обязанности, я хожу на все судебные заседания, даю объективные показания по данному делу для того, чтобы была возможность объективно разобраться в ситуации 30 ноября. Я считаю, что я этот процесс должен пройти в любом случае, в том числе для своей реабилитации”, - сказал Попов, отметив, что суд должен состояться на демократических основах.

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Однако при этом бывший председатель КГГА, обращаясь к журналистам, отметил: “Вы видите, как сегодня обеспечено демократическое правосудие. Вы сегодня видите, как происходит практически давление”.

Отвечая на вопрос, считает ли он затягиванием судебного процесса решение суда о перенесении заседания, Попов сказал, что такое решение было принято судом по обращению потерпевшей стороны (следующее заседание по делу о разгоне Евромайдана Европлощади состоится 5 июня – УНИАН).

В то же время Попов осудил действия 4-й сотни самообороны Майдана в отношении него.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

14 декабря тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила извещение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю КГГА Попову, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

12 февраля стало известно, что уголовное производство в отношении Попова и Сивковича было закрыто Печерским судом Киева 7 февраля 2014 года.

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Позже в прокуратуре Киеве уточнили, что суд закрыл уголовное производство в отношении Попова, Сивковича, Коряка и Федчука на основании закона об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний.

14 марта Апелляционный суд Киева отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в Печерский районный суд.