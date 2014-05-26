В Киеве суд начал рассмотрение дела о причастности Попова и Сивковича к разгону Евромайдана

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение дела об обвинении экс-председателя КГГА Александра Попова и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича в причастности к разгону Евромайдана 30 ноября прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, на судебном заседании присутствует Попов со своим адвокатом, а интересы Сивковича в его отсутствие представляет защитник.

Также на заседание явились потерпевшие и свидетели по делу о разгоне Евромайдана.

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Председательствует в судебном заседании следственный судья Кристина Тарасюк.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

14 декабря тогдашний генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Сивковичу, председателю КГГА Попову, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

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12 февраля стало известно, что уголовное производство в отношении Попова и Сивковича было закрыто Печерским судом Киева 7 февраля 2014 года.

Позже в прокуратуре Киеве уточнили, что суд закрыл уголовное производство в отношении Попова, Сивковича, Коряка и Федчука на основании закона об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний.

14 марта текущего года Апелляционный суд г. Киева отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в Печерский районный суд.