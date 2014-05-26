Экс-главу КГГА Попова облили йодом и зеленкой

Скоро буде вся хронологія на відео pic.twitter.com/rOm0AZ4W6T — Bohdan Kutiepov (@kutiepov) May 26, 2014

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел сегодня после того, как председательствующая в судебном процессе следственный судья Кристина Тарасюк объявила перерыв в судебном заседании, перенеся его на 14.15 5 июня. Перед этим защита потерпевших от разгона Евромайдана заявила ей отвод в связи с тем, что судья не захотела установить личность одного из пострадавших, который явился в суд без документов.

После судебного заседания представители Самообороны Майдана, которые назвались бойцами 4-й сотни, вытолкали Попова из здания суда пинками и на выходе из здания суда облили его водой, спиртом и зеленкой. В результате у Попова залиты зеленкой часть лица и спина.

Также самообороновцы бросали в Попова мелкие деньги под выкрики: “Бери взятку, ты нам за это ответишь!”.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

14 декабря тогдашний генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Сивковичу, председателю КГГА Попову, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.