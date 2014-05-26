Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы президента Украины
14:55, 26 мая 2014Политика
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Внеочередные президентские выборы в Украине состоялись в соответствии с демократическими стандартами.
Наблюдатели ОБСЕ назвали украинские выборы демократическими / REUTERS
«Эти выборы были демократическими и подтвердили демократический курс украинского народа», - сказал специальный координатор миссии ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Украине Жоао Соарес.
Кроме того он отметил высокую явку на президентских выборах.
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