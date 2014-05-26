Наблюдатель ОБСЕ: мир может признать выборы, несмотря на их срыв на Востоке

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил один из наблюдателей ОБСЕ на президентских выборах в Украине, депутат бундестага Карл-Георг Вельман.

"Если на востоке Украины, как предполагается, части избирателей помешают проголосовать, то я думаю, мировое сообщество и ОБСЕ признает легитимность этих выборов", - заявил Вельман.

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"Ведь мы не можем допустить, чтобы относительно небольшая группа сепаратистов брала в заложники всю страну и препятствовала проведению демократических выборов. Украине необходимо стабильное правительство и демократически избранный президент. Это, кстати, нужно и России, чтобы было с кем в дальнейшем проводить переговоры", - добавил он.