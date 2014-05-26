Германия уже поздравила Украину с демократическими выборами

ФРГ ожидает такой же оценки украинского волеизъявления от Российской Федерации - сказал в эксклюзивном интервью ТСН министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который впервые дал эксклюзив именно украинскому телеканалу.

"Я постоянно поддерживал контакт с посольством Германии в Киеве, а также с генеральным консульством в Донецке. Прежде всего я рад, что выборы смогли состояться. Еще 4 недели назад у нас были сомнения. Я рад, что день выборов обошелся без большого кровопролития. Я надеюсь на результат, который будет однозначным. Чтобы страна могла быстро вернуться к спокойствию, а также политической и экономической стабилизации", - отметил министр.

Штайнмайер уверен, что эти выборы станут шагом к стабилизации ситуации в стране. Также министр надеется, что после оценки выборов наблюдателями ОБСЕ, их результаты признает и Россия.

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"В последние дни мы слышали некоторые позитивные сигналы из России. Первый был о готовности отвести российские войска от украинской границы. Прошло несколько дней, когда царила неуверенность, действительно ли это произойдет. Также я с интересом воспринял слова Владимира Путина, что при определенных условиях Россия будет уважать выборы. Это все положительные сигналы в случае, если все будет так, как и обещано", - сказал Штайнмайер.

Напомним, не ждали оценки комиссии ОБСЕ и Соединенные Штаты - Обама уже с нетерпением ждет работы с процессе формирования контакта и дальнейшей президентом.