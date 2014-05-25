Мэром Черновцов может стать представитель "Батькивщины" Алексей Каспрук - экзит-пол

Как передает корреспондент УНИАН, согласно результатам экзит-пола, который проводили Черновицкая областная организация общества «Знание» Украины совместно с кафедрой социологии Черновицкого национального университета им. Ю.Федьковича, Каспрук набрал 55,38% голосов избирателей.

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Согласно данным опроса, второе место среди кандидатов на должность Черновицкого городского головы у Виталия Михайлишина (самовыдвиженец, экс-регионал) – 16,27%, третье занял Алексей Коломиец (УДАР) – 9,05%, четвертое – Петр Олексюк (самовыдвиженец), набрав 3,95%, пятое – Виталий Мельничук (ВО «Свобода») – 3,24%.

Всего в выборах городского головы принимали участие 14 кандидатов.

На президентских выборах в 204-м округе, который охватывает город Черновцы, побеждает Петр Порошенко, за которого отдали голоса 62,14% избирателей, опрошенных на выходе с избирательных участков. На втором месте - Юлия Тимошенко, которая набрала 13,5% голосов. За Олега Ляшко проголосовали 9,18%, Анатолия Гриценко – 4,39%. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.

В ходе экзит-пола было опрошено 3822 респондента, статическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,8%.