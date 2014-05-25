Все участки в Киеве открылись и работают в штатном режиме

11:51, 25 мая 2014
Политика
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Все 1082 избирательных участка в Киеве открылись и работают в штатном режиме, сообщил председатель Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко после голосования на одном из участков.

Избиратели приходят на участки целіми семьями / фото REUTERS

Он уточнил, что обесточены 2 участка в Соломенском районе. На месте работают бригады «Киевэнерго» и неполадки обещают устранить в ближайшее время.

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В Киевской городской территориальной избирательной комиссии сообщили, что информации о каких-либо нарушениях порядка на избирательных участках у них нет. 

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