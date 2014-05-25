Все участки в Киеве открылись и работают в штатном режиме

Он уточнил, что обесточены 2 участка в Соломенском районе. На месте работают бригады «Киевэнерго» и неполадки обещают устранить в ближайшее время.

Читайте такжеВ ЦИК заверили, что система «Выборы» работает в штатном режиме

В Киевской городской территориальной избирательной комиссии сообщили, что информации о каких-либо нарушениях порядка на избирательных участках у них нет.