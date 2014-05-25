В ЦИК заверили, что система «Выборы» работает в штатном режиме

«Система «Выборы» абсолютно функциональна, работоспособна и готова к тому, чтобы в день голосования и последующие дни работать в штатном режиме», - подчеркнул Михаил Охендовский.

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Он призвал всех зайти на сайт ЦИК и убедиться в том, что система работает, чтобы не было спекуляций на эту тему. «Система «Выборы» работает и будет работать», - подчеркнул он, добавив, что в последние дни было огромное количество попыток уничтожить систему.

«Если какие-то технические сбои будут сегодня случаться, мы не собираемся этого скрывать, а будем откровенно об этом говорить, поскольку нужно понимать, что фактически эти выборы происходят не только в условиях необъявленной войны в двух областях Украины, а также в условиях информационной войны, и понятно, что в этих условиях мы не можем исключать попыток препятствования работе системы», - резюмировал глава ЦИК.