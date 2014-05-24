В Макеевке боевики напали на инкассаторский центр "Ощадбанка" и захватили оружие

Боевики захватили 17 единиц огнестрельного оружия, совершив вооруженное нападение на инкассаторский центр филиала "Ощадбанка" в Макеевке Донецкой области вечером 23 мая, сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Около десяти человек с оружием и в камуфляже ворвались в охраняемое помещение "Ощадбанка" в Макеевке. В результате нападения они завладели 17 единицами огнестрельного оружия, а также боеприпасами и 13 бронежилетами", - сказал источник.

По факту нападения правоохранительными органами открыто уголовное производство по ч.3 ст. 262 УК Украины (похищение огнестрельного оружия).

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