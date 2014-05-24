МВД: На Донетчине не работают 9 окружкомов, на Луганщине - 8

В Донецкой области из 22 окружных избирательных комиссий не работают 9 комиссий, в Луганской области – из 12 комиссий не работают 8 окружкомов, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров начальник департамента общественной безопасности МВД Владимир Грыняк.

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«В Донецкой области созданы 22 окружные комиссии, 9 из них не работают. По Луганску – созданы 12 окружкомов, 8 из них не работают из-за захвата помещений и оргтехники», - сказал Грыняк.

Он отметил, что в числе регионов, где не работают окружкомы – города Славянск и Краматорск.

При этом он отметил, что окружные и участковые комиссии 12 областей полностью взяты под охрану, в других областях идет процесс завоза бюллетеней. «Ситуация контролируется, идет полное взаимодействие с общественными организации», - отметил Грыняк.

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