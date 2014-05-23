Призрак бати

В воскресенье мы сделаем свой выбор. Возможно, упражнение придется повторить затем еще раз: спустя три недели. Но, воскресенье станет важной вехой в смысле перелома политической эпохи – новой точкой отсчета политического времени.

Времени, когда выбор делается без оглядки на региональную принадлежность квадратика в бюллетене, а весь политический дискурс строится не на расколе и перекройке, а, напротив, попытках объединить, сшить. Другой вопрос – как много этого времени у нас будет в запасе (это зависит не столько от нас, сколько от носителя фамилии, в квадратике напротив которой мы поставим галочку) и насколько эффективно мы им воспользуемся (это, в большей степени, наша задача), чтобы не вернуться в застойный статус-кво образца-2010.

Сейчас мы все еще живем одной ногой во вчера, когда вроде бы и Крым наш (именно «Крым наш», а не «Крымнаш»), когда еще нужен Майдан и кровь на асфальте ради того, чтоб вернуть надежду на развитие и будущее (отобранную, было, одним существом в ноябре 2013-го), когда еще на Печерских холмах в центре Киева пытается царствовать (или вернуть себе трон) любитель золотых батонов. До воскресенья. А 25 мая мы сделаем неизбежный шаг вперед, и шагнем в то самое новое время.

Это важно понять, прочувствовать. Повторите медленно, по слогам, про себя: «новое время». Оно здесь, рукой подать – оно – рядом с нами. Новое время – это возможность. Это – не набор трофеев, не манна, не автоматически приходящий золотой век, нет. Это – наш шанс, голосуя, не забыть, какую цену мы заплатили за этот день, и не дать забыть об этом тем, за кого мы проголосуем.

Нужно стиснуть зубы и сжать кулаки, и принять для себя важное решение: мы не забудем, мы не отступим, мы сделаем все, что сможем, для того, чтобы изгнать «батю» из властных кабинетов, из общения с чиновниками, из избирательных кампаний с продпайками, из разговоров на кухне, из, в конце концов, своих головы и сердца.

Ибо батя никуда не делся. Все еще работают в системе государства его люди и его подходы, его системы откатов и планы взяток, все еще царят во многих умах его золотобатонные ценности и Межигорье как символ успеха. И все еще многие из тех, чьи фамилии напечатаны на листиках, которые нам выдадут в воскресенье, мечтают стать батями и усесться на золотой унитаз.

Этот же батя будет упрямо подсказывать многим сомневающимся, что продавать голос или отдавать его тому, название чьей партии пробуждает приятные воспоминания о юности/детстве – хорошо и даже правильно.

Этот же батя постарается заставить нас разочароваться в нашем выборе, в наших поступках, в той цене, которую нам пришлось заплатить ради настоящего и будущего.

Только от нас зависит, справимся ли мы с этим демоном прошлого, который, в одной из ипостасей, периодически напоминая о своей псевдолегитимности, подписывает бессмысленные пасквили имперских имбецилов.

Только от нас зависит, проголосуем ли мы, и заставим ли того, за кого проголосуем, не стать батей. А для этого нужно сделать одну простую вещь.

…Проснувшись утром в воскресенье, убей батю в себе.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН