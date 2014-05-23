В Антраците террористы застрелили мужчину за требование убраться из города

Об этом "Украинской правде" сообщил блогер из Луганска Сергей Иванов. По его информации, на остановке возле Рудоремонтного завода на углу улиц Ростовской и Заводской есть блокпост, куда около полудня пришел мужчина 25-30 лет в черной футболке и джинсах. "Он начал ссориться с террористами на блокпосту. Молодой человек кричал, чтобы они убирались из города", - рассказал блоггер.

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"По словам захватчиков, мужчина якобы бросил взрывпакет, который так и не взорвался", - сказал он, но точно не известно, что это могло быть. "В ответ ему прострелили голову. Затем тело молодого мужчины бросили в автомобиль марки "Газель" и увезли в неизвестном направлении", - добавил он.

По состоянию на 16.00 личность застреленного мужчины не установлена.