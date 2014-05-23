ГПУ объявила Арбузова в розыск

Постановление о розыске направлено в Министерство внутренних дел Украины для выполнения, говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Напомним, Главное следственное управление ГПУ начало предварительное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными должностными лицами Национального банка Украины при создании телеканала БТБ.

Бывшему Председателю НБУ сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Также проверяется причастность других должностных лиц этого учреждения к совершению противоправных действий.

Досудебное расследование в производстве продолжается.