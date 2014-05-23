В Горловке боевики ворвались в школу - искали бюллетени

По сообщению жителей Калининского района, около часа дня к зданию ОШ № 22 подъехала группа вооруженных людей в камуфляже и ворвалась в школу.

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По словам директора Юрия Глазкова, причиной случившегося послужила информация о том, что школа готовится к президентским выборам. Именно с этой целью неизвестные вторглись на территорию учебного заведения, сообщает gorlovka.ua.

«Им поступил сигнал, что якобы к нам завезли бюллетени и урны. Мол, можно мы посмотрим? Человек 5 прошлись по школе, зашли в 4-й блок посмотрели. Они убедились, что ничего нет. Сели и уехали», - отметил директор, который был на месте и встретил группу.

«Какие можно искать урны, когда нет избирательных комиссий? Кто бы их завез? И, благо, было окончание уроков, и основное количество детей разошлись по домам. Мы, конечно, привыкшие к этому. Дети каждый день видят вооруженных людей. Ну, они, правда, детишкам сказали, что «свои». И чтоб детей не пугать я пояснил, мол, «ребята учения проводят», - добавил руководитель учебного заведения.