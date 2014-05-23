В Донецкой и Луганской областях 20 из 34 окружкомов заблокированы

По словам пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии Константина Хивренко, в Донецке из 5 созданных ОИК частично или полностью заблокирована работа всех комиссий. «Суммарно в Донецкой области из 22 созданных ОИК частично или полностью заблокирована работа 12», - сообщил он.

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Константин Хивренко также отметил, что в Луганской области из 12 ОИК остаются заблокированными 8.

«Таким образом, суммарно по двум областям из 34 созданных ОИК по состоянию на сегодняшнее утро частично или полностью заблокированы 20», - сказал Константин Хивренко.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы президента Украины состоятся в это воскресенье – 25 мая. На пост президента баллотируется 21 кандидат.