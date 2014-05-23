ЦИК: в работе системы “Выборы” были ликвидированы сбои технического характера

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“22 мая в работе информационно-аналитической системы "Выборы" были обнаружены некоторые сбои технического характера. Их причины были своевременно обнаружены и ликвидированы сотрудниками информационного управления секретариата ЦИК, Государственной службой спецсвязи и защиты информации Украины, СБУ. Функциональность системы сейчас восстановлена, приняты исчерпывающие меры для обеспечения дальнейшей работы системы "Выборы", в том числе в день голосования и в следующие за ним дни в штатном режиме”, - отметил Охендовский.Читайте такжеНа президентских выборах будут работать более 2 тысяч международных наблюдателей

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко проинформировал, что сотрудники СБУ совместно с украинским интернет-обществом выявили и ликвидировали компьютерный вирус, который должен был 25 мая уничтожить всю базу данных на сервере Центральной избирательной комиссии.

По его словам, эту компьютерную программу Центризбиркому предложила предыдущая власть.

“Вчера была уничтожена программа, которую предложила ЦИК предыдущая власть, чтобы вирус 25 мая уничтожил все данные”, - сказал Наливайченко.