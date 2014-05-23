На блокпосту возле Донецка террористы убили не менее 3 человек

Об этом LB.ua сообщили очевидцы с места событий.

На блокпосту ДНР возле с. Пески (дорога от Донецка в сторону Красноармейска) сохраняется прежнее количество боевиков. Вблизи блокпоста находится новый Камаз с надписью "Батальон Восток", на котором повязаны георгиевские ленточки. В кузове автомобиля - три трупа. Один из них - убитый боевиками мужчина, о котором сообщалось ранее.

Количество боевиков - около 50 человек. Они приехали на гражданских автомобилях с украинскими номерами. В том числе, черный джип Lexus, серого цвета микроавтобус Hyundai и микроавтобус Mercedes Vito, а также легковые авто.

Один из командиров боевиков, по словам очевидцев, отдал приказ, в случае атаки, стрелять всех, в том числе, мирных жителей. Террористы общаются на разных языках.

"Некоторые между собой разговаривают не на русском. Может, какой-то кавказкий, чеченский - не знаю", - передает собеседник издания.

По его словам, блокпост базируется прямо возле автозаправки, а под землей находится нефтехранилище. На заправке - вооруженные люди с РПГ.