На блокпосту возле Донецка террористы убили не менее 3 человек
Вооруженные РПГ, автоматами и пулеметами боевики убили не менее 3 человек на блокпосту около Донецка.
Об этом LB.ua сообщили очевидцы с места событий.
На блокпосту ДНР возле с. Пески (дорога от Донецка в сторону Красноармейска) сохраняется прежнее количество боевиков. Вблизи блокпоста находится новый Камаз с надписью "Батальон Восток", на котором повязаны георгиевские ленточки. В кузове автомобиля - три трупа. Один из них - убитый боевиками мужчина, о котором сообщалось ранее.
Количество боевиков - около 50 человек. Они приехали на гражданских автомобилях с украинскими номерами. В том числе, черный джип Lexus, серого цвета микроавтобус Hyundai и микроавтобус Mercedes Vito, а также легковые авто.
Один из командиров боевиков, по словам очевидцев, отдал приказ, в случае атаки, стрелять всех, в том числе, мирных жителей. Террористы общаются на разных языках.
"Некоторые между собой разговаривают не на русском. Может, какой-то кавказкий, чеченский - не знаю", - передает собеседник издания.
По его словам, блокпост базируется прямо возле автозаправки, а под землей находится нефтехранилище. На заправке - вооруженные люди с РПГ.