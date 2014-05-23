Генпрокуратура имеет доказательства, что террористами на востоке управляет Россия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Управляются они нашими соседями из Российской Федерации, и этому мы имеем на сегодняшний день доказательства», - подчеркнул Голомша.

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По его словам, органы прокуратуры и СБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований 25 уголовных производств о проявлениях терроризма на территории Украины, в том числе о деятельности «ДНР» и «ЛНР», «которые управляемы не политиками, а которые управляемы четко иерархически составленной структурой со всеми атрибутами Уголовного кодекса, которые имеют оружие, четкую иерархию, подчиненность, обеспечение оружием и финансирование… финансируются из-за границы».