Тымчук: Резня под Волновахой всколыхнула силовиков
05:40, 23 мая 2014Политика
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События у Волновахи, "при всей их немыслимой трагичности", всколыхнули украинских силовиков.
Тымчук считает, что трагедия всколыхнула силовиков / vk.com
Об этом сообщил координатор Информационного Сопротивления Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Заявление начальника Генштаба ВС Украины о том, что «Рубикон перейден», и армия даст ответ на эту кровавую бойню террористов - это лишь малая деталь. По нашим данным, ответ готовится действительно масштабный. И это уже будет не фальстарт", - написал он.
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