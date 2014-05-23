Тымчук: Резня под Волновахой всколыхнула силовиков

Об этом сообщил координатор Информационного Сопротивления Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Заявление начальника Генштаба ВС Украины о том, что «Рубикон перейден», и армия даст ответ на эту кровавую бойню террористов - это лишь малая деталь. По нашим данным, ответ готовится действительно масштабный. И это уже будет не фальстарт", - написал он.

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