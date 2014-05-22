На Волыни объявлен двухдневный траур по погибшим под Волновахой
Украинские военнослужащие 51-й механизированной бригады, которые погибли этой ночью в Донецкой области во время боев с сепаратистами, были волынянами.
Постоянное место дислокации батальона - Владимир-Волынский. В области по погибшим объявлен двухдневный траур, сообщает Радио Свобода.
Сегодня во время поминальных мероприятий в урочище «Прощаниця» на Волыни участники почтили память не только погибших там бойцов УПА, но и бойцов Небесной Сотни и погибших военнослужащих.
На Волыни продолжается сбор средств на бронежилеты военнослужащим, который проводят активисты Нововолынска и Владимира-Волынского.
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По сообщению Донецкой облгосадминистрации, в бою под Волновахой в Донецкой области погибли 16 человек. В то же время в ОГА не уточняют, с какой стороны погибшие: силовиков или боевиков. Ранее исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что в бою на Донетчине сегодня утром погибли 13 украинских силовиков.