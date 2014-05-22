Две трети избирательных комиссий Луганской и Донецкой областей готовы к выборам - Парубий

Андрей Парубий отметил, что сегодня власть разрабатывает систему так называемых «синих» и «желтых» поясов, то есть - где будут проведены выборы, а где может быть опасно для наблюдателей.

Читайте такжеСлавянска также будут иметь

Читайте такжеВыборы в Украине будут самыми важными и сложными в истории - американские эксперты

«Хочу подтвердить, что в большинстве районов Луганской и Донецкой областей выборы пройдут под полным контролем украинской власти. Вместе с тем, мы осознаем, что могут быть локальные точки в Луганске, Донецке, Славянске, где могут возникать определенные проблемы с выборами», - сказал Андрей Парубий.