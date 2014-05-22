Две трети избирательных комиссий Луганской и Донецкой областей готовы к выборам - Парубий
13:35, 22 мая 2014Политика
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Парубий сообщил, что две трети избирательных комиссий в Луганской и Донецкой областях готовы к президентским выборам.
Окружную комиссию из Славянска перенесут в соседний райцентр / фото УНИАН
Андрей Парубий отметил, что сегодня власть разрабатывает систему так называемых «синих» и «желтых» поясов, то есть - где будут проведены выборы, а где может быть опасно для наблюдателей.
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«Хочу подтвердить, что в большинстве районов Луганской и Донецкой областей выборы пройдут под полным контролем украинской власти. Вместе с тем, мы осознаем, что могут быть локальные точки в Луганске, Донецке, Славянске, где могут возникать определенные проблемы с выборами», - сказал Андрей Парубий.
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