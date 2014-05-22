В Луганске ночью неизвестные пытались блокировать управление пограничного отряда

Как сообщили УНИАН в МВД Украины, попытка была совершена около 2 часов ночи одновременно со штурмом пограничного отдела «Станично-Луганское».

При этом в МВД уточнили, что во время штурма огнестрельные и осколочные ранения получили 5 пограничников, еще один был контужен взрывом гранаты.

О ситуации на участке Луганского отряда Государственной пограничной службы проинформирован штаб Антитеррористического центра.

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«Украинские силовики делают все необходимое для того, чтобы прекратить правонарушения и нормализовать обстановку на территории региона», - заверяют в МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Луганской области террористы трижды штурмовали отдел пограничной службы «Станично-Луганское», в то же время снайперы обстреливали пограничников. Военнослужащие Госпогранслужбы отразили все нападения.

Также ночью боевики на трех грузовиках попытались прорваться из России через государственную границу в Украину, однако после того, как пограничники стали стрелять на поражение, грузовики развернулись и вернулись на территорию России.