Россия отводит войска от украинской границы

В сообщении пресс-службы минобороны России говорится, что осуществлена отправка из Ростовской, Белгородской, Брянской областей 4 железнодорожных эшелонов и 15 самолетов Ил-76. Отправка военной техники и вооружения, материальных средств осуществляется железнодорожными эшелонами, личного состава - самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 (за один рейс на Ил-76 можно перевести более 120 десантников). Бронетанковая техника на гусеничном ходу перемещается по дорогам на специальных колесных тягачах.

Читайте такжеСМИ: Охрана границы усилена в десять раз

Как сообщал УНИАН, 21 мая в минобороны РФ заявили, что учения у границ Украины проводились в течение полугода, войска вернуться к местам постоянной дислокации только к 1 июня. 19 мая в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, которые проводят учения у границы Украины, в места постоянной дислокации.