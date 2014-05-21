Задержанного за съемку режимных объектов британца передадут консулу - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

”Он был задержан во время проведения несанкционированной съемки режимных объектов”, - отметили в пресс-центре, добавив, что фото-видеосъемка таких объектов запрещена законом ”О борьбе с терроризмом”.

Читайте такжеКорреспондент LifeNews помогал террористам под Краматорском советамиВ СБУ также сообщили, что иностранец сотрудничал с изданием ”Russia Today”.

”В настоящее время его направляют в Киев, где он будет передан консулу Великобритании. СБУ изучает полученные от него материалы, после чего будет принято решение о правовых действиях в отношении этого человека”, отметили в СБУ.