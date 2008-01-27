В понедельник Украина будет принимать министра иностранных дел Польши

28-29 января Украину с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Польши Радослав СИКОРСКИЙ. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

В программе визита предусмотрены встречи Р.СИКОРСКОГО с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, Председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ, с первым вице-премьер-министром Украины Александром ТУРЧИНОВЫМ, переговоры официальных делегаций Украины и Республики Польша под председательством министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО и Р.СИКОРСКОГО, общение с прессой, церемония возложения цветов к памятному знаку жертвам Голодомора в Украине 1932-33 гг.