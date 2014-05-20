Регионал Святаш не исключает изменений в управлении фракцией Партии регионов

Об этом он сказал УНИАН, комментируя информацию некоторых СМИ о том, что во фракции затрагивали вопрос об отстранении Александра Ефремова от должности руководителя фракции ПР.

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“Не стоял вопрос об изменении в руководстве фракции. В отсутствие Ефремова (который отсутствовал сегодня на заседании фракции — УНИАН) говорить что-то о кадровых вопросах неправильно и непорядочно“, - отметил Святаш.

При этом он добавил, что, “скорее всего, мы будем модернизировать структуру управления фракцией, потому что и фракция другая, и условия другие — одно дело находиться в коалиции, находиться в большинстве в формате президентской республики, а другое дело находиться в оппозиции в формате парламентско-президентской республики”.

“Поэтому возникла необходимость в ином формате управления фракцией. Поэтому возможно в структуре изменения будут какие-то, но о персоналиях вопрос не стоял”, - сказал Святаш.