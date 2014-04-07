Нардеп-регионал рассказал, чего требуют луганские сепаратисты

Народный депутат Украины Владимир Медяник побывал сегодня в здании СБУ в Луганске и пообщался с сепаратистами, которые находятся внутри, сообщает Схід.info.

«Я был внутри, общался с людьми, они передали свои требования, которые просили озвучить Верховной Раде и депутатам Луганского областного совета», - отметил Медяник.

По словам нардепа, сепаратисты, озвучившие требования, представились объединенным штабом армии юго-востока и выдвинули требования. Среди них: срочный созыв сессии Луганского областного совета, назначение референдума на 10-11 мая 2014 года, отмена президентских выборов, освобождение политических заключенных.

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Также сепаратисты требуют снятия обвинений и полную реабилитацию на территории всей Украины служащих внутренних войск, бойцов «Беркута» и «Альфы», исполнявших свой долг и присягу.

Кроме того, по мнению захватчиков, вся власть на местах должна перейти областным советам, включая силовые структуры.

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Напомним, 6 апреля, в Луганске митингующие штурмом взяли здание управления СБУ.

Сегодня, 7 апреля, в Луганске из-за захвата здания областного управления СБУ перекрыли часть автомобильных дорог в центре города.