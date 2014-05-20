Хозяйки Донбасса

Ну что, Стрелок, принимай поздравления! Молодец, мобилизовал теток! Видео о том, как две женщины выгнали со своей краматорской улицы микроавтобус с вооруженными террористами, достойно номинации на лучшие премии. Как и сами тетки.

Мужиков-то у Стрелка нет, на весь Донбасс, даже тысячи. Так он бабский призыв объявил. Не воевать, а стоять – живым щитом между террористами и Нацгвардией. Ну, на, получи.

Мужики, вишь, ему слабые – воевать не идут. Уже никаким оружием более-менее вменяемых и не подманишь (отморозки не в счет). И осталась у болезного одна надежда – на баб. Они ж, по жизни, на своем горбу любое вытянут. Вот только ошибочка тут у террориста вышла. Наши бабы – не АТО. Захотят – террористов вмиг нагонят. Даже без тапка в руке.

Таких «живым щитом» перед дулами своих автоматов не поставишь: от них самих какому-нибудь захудалому террористу понадобиться щит.

В общем, краматорские тетки – молодцы. Куда тому «хозяину Донбасса» Ахметову! Он, конечно, в своем видеозаявлении весь такой эмоциональный и возмущенный, и поэтому его заводы будут… гудеть! Каждый день в 12 часов, о! Таков их ответ геноциду. Хотя, надо признать, гудки ринатовских заводов, судя по всему, террористам не по душе пришлись: не даром же они, после первого же гудка, объявили о намерении национализировать (то есть, забрать себе) заводы Крайнего Востока.

Интересно, в ответ на это заводы-кандидаты на «национализацию» сепаратистами-рейдерами тоже будут гудеть? Ведь слабо призвать своих суровых рабочих выйти за забор гудящих заводов, и всего лишь наследуя пример двух простых женщин – вот так, просто, как они (с идеей и голыми руками) – взять и выгнать маргинальное отребье со своих родных улиц?..