В Запорожье милиция изъяла у мужчины арсенал оружия и номерные знаки машин, числящихся в угоне

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД в Запорожской области, «в ходе обыска, проводившегося сотрудниками уголовного розыска, у 45-летнего жителя Запорожья были обнаружены и изъяты обрез ружья, боевой пистолет «CZ» чешского производства, калибра 7,65 мм, пистолет Beretta, калибра 9 мм, а также более 60 патронов».

Также в ходе обыска у местного жителя были изъяты бланки техпаспортов на транспортные средства и номерные знаки на автомобили, значительная часть которых числилась в угоне.

В понедельник, 19 мая, информация об этом внесена в ЕРДР по ст. 263 УК Украины – «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.Читайте такжеВ Запорожской области СБУ задержала агента военной разведки РФ

Запорожье. 20 мая. УНИАН. В Запорожье сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в Запорожской области обнаружили и изъяли у местного жителя арсенал оружия, бланки техпаспортов на транспортные средства и номерные знаки на автомобили, часть из которых – с авто, официально числящихся в угоне.

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД в Запорожской области, «в ходе обыска, проводившегося сотрудниками уголовного розыска, у 45-летнего жителя Запорожья были обнаружены и изъяты обрез ружья, боевой пистолет «CZ» чешского производства, калибра 7,65 мм, пистолет Beretta, калибра 9 мм, а также более 60 патронов».Читайте такжеВ Запорожской области в ходе спецоперации СБУ и УБОП изъят арсенал оружия, задержаны 11 человек

Также в ходе обыска у местного жителя были изъяты бланки техпаспортов на транспортные средства и номерные знаки на автомобили, значительная часть которых числилась в угоне.

В понедельник, 19 мая, информация об этом внесена в ЕРДР по ст. 263 УК Украины – «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.