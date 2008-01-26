Тимошенко уверена, что на один день нардепов коалиции собрать можно

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что Кабинет Министров и Верховная Рада смогу стабильно работать, опираясь на парламентское большинство с перевесом лишь в один голос.

Об этом она заявила в интервью еженедельнику “Корреспондент”, опубликованном в номере 3 (292) за 26 января 2008 г.

Так, отвечая на вопрос о том, насколько эффективно может работать правительство при существующем большинстве, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Кабмин хотел бы конечно рассчитывать на более солидную поддержку в ВР, поскольку в нынешней ситуации есть проблемы.

В тоже время, по ее словам, если хорошо организовать работу, если «убрать из демократической коалиции все подковерные интриги, которые всегда негативно влияют на процессы в демократическом лагере», то, по ее мнению, можно нормально принимать законы.

“Можно так организовать работу: все значимые законопроекты ставить в повестку дня на один конкретный день. И в этот день обеспечивать явку депутатов и их полное знание, понимание концепции и значимости законов. Я уверена, это обеспечит результативность голосования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, уже на следующих выборах численный состав демократической коалиции увеличится.