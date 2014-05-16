К трагедии 2 мая причастны известные одесситы, решившие попиариться - Палица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил сегодня на заседании сессии Одесского областного совета.

По его словам, в ходе следствия установлено несколько граждан, имеющих отношение к организации массовых столкновений в Одессе 2 мая. Губернатор отметил, что не имеет права разглашать нюансы следствия, но заверил, что результаты расследования всех удивят.

«Пару человек решили попиариться на том, что столкнули лбами. Вы будете удивлены итогами следствия», - сказал губернатор. Он также сказал, что один из депутатов Одесского областного совета завел людей в Дом профсоюзов, но сам в нем не остался, а теперь скрывается.

«Призывы сделать Одессу вторым Донецком исходили от депутата, который завел людей в здание Федерации профсоюзов, а потом сбежал», - заявил Палица.

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По его мнению, задача депутатов – примирить людей, а не усугублять противостояние граждан с разными взглядами и выступлениями на различных митингах, стремясь получить политические дивиденды.

«Трагедию не остановили и депутаты, все одесситы. Депутаты облсовета должны не ходить в один или другой лагерь, а этих людей приглашать сюда и пытаться с разными мнениями помирить. Объяснять, что не надо находиться на улицах, стараться доносить до людей правду и унимать агрессию. Трагедия должна не разъединить, а объединить», – сказал Палица.

Он призвал депутатов сделать все, чтобы в Одесской области не повторился сценарий Крыма или Востока Украины. Губернатор также заявил, что необходимо прекратить применять термины «майдан» и «антимайдан».

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.

Количество погибших в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе составляет 48 человек, пострадавших - почти 250.

Руководитель пресс-службы Евромайдан-Одесса Алена Балаба 4 мая в интервью УНИАН сказала: «У меня вызывает недоумению, почему эти люди (пророссийские граждане – УНИАН) оказались в здании. Им велел туда идти депутат Одесского областного совета Алексей Албу. Зачем он начал загонять их внутрь?! Сам он туда не пошел, остался снаружи. Создается впечатление, что просто кое-кому требовалась страшная картинка: много трупов и ожесточение противостояния в связи с трагедией».