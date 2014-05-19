Завтра в Раде обсудят лишение полномочий Царева и внедрение сенсорной кнопки - Соболев

Завтра Верховная Рада будет рассматривать вопрос о голосовании с помощью сенсорной кнопки, а также о лишении полномочий народного депутата Олега Царева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. руководителя фракции “Батькивщина” Сергей Соболев сегодня во время брифинга после Согласительного совета парламента.

Читайте такжеУчастники второго круглого стола нацединства просят Раду принять Меморандум мира и согласия

Так, завтра на рассмотрение ВР будет выноситься вопрос о внедрении сенсорной кнопки для голосования. “Завтра, скорее всего, в первом чтении этот вопрос будет проголосован”, - отметил Соболев.

Кроме того, отвечая на вопрос, обсуждался ли на Согласительном совете вопрос о лишении полномочий Царева, Соболев напомнил, что единственной преградой для принятия решения в отношении этого депутата было не рассмотрение профильным комитетом соответствующего вопроса. Однако Комитет уже принял решение о том, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение сессии, сказал Соболев.

Читайте такжеПроект новой Конституции расширяет права и полномочия парламента и правительства - СМИ

“Теперь есть возможности для такого голосования. И мы надеемся, что такое голосование завтра будет поставлено и никаких уже формальных преград, о которых заявляли отдельные фракции, не существует”, - сказал Соболев.

Как сообщал УНИАН, против депутата от Партии регионов Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

Читайте такжеДепутата Тимошенко поймали на голосовании за пятерых

В частности, по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 109 (призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, осуществленные лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины.

И.о. генерального прокурора Олег Махницкий обратился к Верховной Раде с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности