СБУ обнародовала документы о «Большом терроре» - массовых арестах и расстрелах в 1937 году

К дню памяти жертв политических репрессий Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины подготовил и обнародовал архивные материалы о временах Большого террора 1937-1938 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

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Как рассказал заместитель директора архива СБУ историк Владимир Бирчак, «Большим террором» называют массовые аресты и расстрелы людей, которые происходили в 1937-1938 годах в Советском Союзе.

«Начатая и управляемая Иосифом Сталиным волна репрессий охватила не только "контрреволюционный и антисоветский элемент", но и членов коммунистической партии, аппарата безопасности и, разумеется, национальных меньшинств СССР», - отметил Бирчак.

Среди коллекции документов есть приказы наркома внутренних дел СССР, информационные сообщения, личные документы, переписки и фотографии репрессированных.

«Мы обнародовали и материалы следствия, и личные документы работников НКВД, которые сначала были организаторами и исполнителями операций Большого террора, а затем стали его жертвами», - сказал Бирчак.

Также работники архива отобрали документы, которые освещают цинизм, жестокость и нечеловеческие методы карательно-репрессивной системы СССР. «Мы выявили, что личные вещи и одежда лиц, которых расстреливали, забирали себе работники НКВД, а затем сдавали их в комиссионные магазины. Также мы нашли справки о смерти арестованных в тюремных больницах с диагнозами "черепно-мозговая травма" и "кровотечение внутренних органов", что свидетельствует о жестоких избиениях на допросах», - добавил историк.

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Копии настоящих документов архив СБУ передаст в Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы». Уже сейчас они размещены в открытом онлайн доступе в Электронном архиве украинского освободительного движения avr.org.ua (сборник «Каратели и жертвы - документы о "Большом терроре" из Архива СБУ»).