Города Украины почтили память жертв политических репрессий

Сегодня в Ивано-Франковске почтили память жертв политических репрессий и коммунистического террора.

Как передает корреспондент УНИАН, руководители областной и городской власти, общественность города, молодежь и делегации со всех районов Прикарпатья собрались в мемориальном комплексе «Демъянов Лаз», чтобы помянуть жертв коммунистического террора, своих земляков, расстреляных НКВД в Станиславской (Ивано-Франковской) тюрьме в начале 1941 года.

Владыка эмират Ивано-Франковской епархии УГКЦ Софрон Мудрый, митрополит Ивано-Франковский УПЦ КП Иоасаф, священники УАПЦ отслужили поминальную панихиду за всеми жертвами коммунистического режима. Участники мероприятия минутой молчания почтили память невинно убиенных.

Глава облгосадминистрации Михаил Вышиванюк и председатель областного совета Александр Сич от имени общества Прикарпатья возложили венок к могиле замученных людей.

Венки и цветы на могилы также возложили представители обществ 14 районов и пяты городов областного значения, которые несли в руках зажженные лампадки.

После поминальных мероприятий все желающие побывали в музее «Демъянов Лаз», в котором ознакомились с новыми экспонатами-документами репрессий на Прикарпатье.

Сегодня в области во всех городах и райцентрах были возложены венки к мемориальным знакам и памятникам борцам за свободу Украины.

Справка УНИАН. Демъянов Лаз – урочище возле Ивано-Франковска, место массовых расстрелов узников с тюрьмы НКВД. Расстрелы проводили в конце июня перед отступлением советских войск в 1941 году. Во время раскопок здесь нашли человеческие кости 525 людей. За останками 22-х удалось установить их личности, работа в архивах СБУ позволила определить имена еще 400 казненных.

В 1970 году после передачи на Радио Свобода местный ландшафт изменили тяжелой техникой (экскаваторами, бульдозерами), чтобы помешать будущим намерениям поисков. Невзирая на это, в 1989 году были проведены успешные раскопки, которые организовало местное отделение «Мемориал». В 1998 году вблизи захоронений был открыт мемориальный комплекс «Демъянов Лаз».

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В Луцке сегодня почтили память жертв политических репрессий. На Замковой площади священнослужители Свято-Троицкого кафедрального собора отслужили панихиду.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, почтить память репрессированных и возложить венки и цветы к памятному знаку Жертвам политических репрессий пришли первые лица города и области: председатели областной государственной администрации Борис Климчук и областного совета Владимир Войтович, Луцкий городской голова Николай Романюк, секретарь городского совета Григорий Пустовит, общественность города.

«По зову сердца я пришел поклониться и почтить память репрессированных, вспомнить всех, кто стал жертвой тоталитарного режима. Благодаря этим людям мы имеем наше государство – Украина. Вечная им память», - сказал Луцкий городской голова Н.Романюк.

Также в библиотеках города в течение недели экспонировались тематические выставки и просмотры литературы, в общеобразовательных учебных заведениях города прошли тематические уроки истории.

День памяти жертв политических репрессий проходит в Украине ежегодно в третье воскресенье мая с целью привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, возрождения национальной памяти.

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В Луганске в сквере Памяти прошел митинг-реквием оппозиционных сил, посвященный памяти жертв политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг прошел под флагами политических партий «ВО «Батьківщина», «Фронт Змін», ВО «Свобода».

Перед началом митинга-реквиема представители Украинской Православной церкви Киевского патриархата и Украинской Греко-католической церкви совместно отслужили молебен возле памятного знака жертвам политических репрессий.

«Драматические события, которые пережил украинский народ, доказывают, что насилие и тоталитаризм никогда не приносили добра», - заявила во время митинга председатель Луганской областной организации партии «ВО «Батьківщина» Ирина Веригина. Критикуя нынешнюю власть в Украине она отметила: «Репрессивная машина расправляется со всеми, кто пытается свободно думать, говорить и действовать. Сегодня в Украину пытаются вернуть 1937 год, и поэтому жертвами репрессий может стать каждый».

В своих выступлениях представители оппозиционных партий говорили об исторической памяти, призывали собравшихся не забывать своей истории и не допустить в будущем такой трагедии.

В резолюции митинга участники осудили тоталитарный и авторитарный режимы, которые властвовали на украинской земле в годы советской власти и высказали негодование «политикой олигархичноклановой антинародной власти в современной Украине, которая, живя "по понятиям", последовательно ущемляет гражданские и политические права и свободы».

«Сегодня, как и в бесправные годы социализма и кучмизма, в Украине снова появились политзаключенные. Мы поражены цинизмом, с которым предъявляют обвинение недавним руководителям Украинского государства и лидерам и активистам патриотичных организаций. Это политика возрождения сталинщины с ее беззаконием и тиранией», - говорится также в резолюции.

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В Херсоне мощный ливень не помешал проведению митинга в память о жертвах тоталитарных режимов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Херсоне в 9.00 представители местных властей и оппозиционных сил собрались вместе на ул. Молодежной возле монумента жертвам тоталитарных режимов, чтобы почтить их память. Всего, по данным милиции, на мероприятие собрались более 450 человек.

Перед собравшимися выступил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Михаил Мельник, который напомнил о тех страшных событиях, происходивших в Украине, и в Херсонской области в частности, в первой половине XX века.

«Без истории, даже такой трагической, никогда не будет будущего. Мы должны это помнить», - сообщил он.

Сразу после выступления М.Мельника представитель Украинской Православной Церкви (Киевского патриархата) секретарь Херсонской епархии Иоан Замараев провел панихиду по жертвам тоталитаризма. Именно в момент проведения панихиды в Херсоне разразилась сильная гроза с градом. Большая часть участников была вынуждена прятаться от потока воды под деревьями. Но приблизительно треть собравшихся остались возле памятника и дождались завершение панихиды, после чего возложили цветы к монументу. Также возле монумента во время дождя остались почти все чиновники, во главе с вице-губернатором. После этого митинг закончился.

Представители оппозиции пришли на митинг с флагами партий «Батьківщина» и «Фронт Змін», а также с плакатами «Скажем «НЕТ!» политическим репрессиям в независимой Украине!» и «Требуем прекратить политические репрессии против лидеров оппозиции – Тимошенко и Луценко!». Указанные плакаты пригодились участникам митинга от оппозиции – они прятались под ними во время дождя.

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На Тернопольщине состоялись торжества по случаю 75-летия Большого террора 1937-38 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, руководство облгосадминистрации почтило память жертв политических репрессий в Марийском Духовном центре в Зарванице вместе с паломниками, где сегодня закладывали камень под строительство хатынки Матери Божьей.

Богослужение за упокой душ невинно убиенных отслужил митрополит Тернопольско-Зборовской митрополии УГКЦ владыка Василий Семенюк.

«Сегодня мы чествовали память жертв политических репрессий, погибших в 30-х – 50-х годах прошлого века. В этот скорбный день вспомним их», – сказал в своем выступлении председатель обладминистрации Валентин Хоптян.

Представители городского и областного совета почтили память жертв политических репрессий в областном музее политзаключенных, где состоялся молебен, а затем – возложение цветов к барельефу памяти невинно убиенным.

После этого в Украинском доме «Победа» состоялась научно-практическая конференция по случаю 75-летия Большого террора 1937-38 годов и Дня Героев.