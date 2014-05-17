На президентских выборах будут работать более 2 тысяч международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия, рассмотрев соответствующие обращения от международных организаций и иностранных государств, зарегистрировала еще 532 официальных наблюдателя за выборами 25 мая в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК по результатам сегодняшнего заседания Комиссии.

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Из числа наблюдателей: 437 – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1 – от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 1 – от Фонда Конрада Аденауэра, 20 – от Международного Республиканского Института, 5 – от Королевства Испания, 1 – от Королевства Дания, 4 – от Королевства Норвегия, 28 – от Литовской Республики, 2 – от Республики Казахстан, 9 – от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 1 – от Соединенных Штатов Америки, 10 – от Словацкой Республики, 1 – от Федеративной Республики Германия, 12 – от Чешской Республики.

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Таким образом, общее количество зарегистрированных официальных наблюдателей составляет 2191 человек (от девятнадцати международных организаций – 1950 человек, от восемнадцати иностранных государств – 241 человек).

Кроме того, сегодня во время заседания ЦИК передала участковым избирательным комиссиям заграничных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины – начальника Управления генерального секретариата Анатолия Диденко избирательные бюллетени по выборам президента Украины для голосования в заграничном избирательном округе. Всего на 114 заграничных избирательных участков было передано 442 тыс. 436 бюллетеней.