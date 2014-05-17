ГПУ: Дискриминацию крымских татар в Крыму должен рассматривать ЕСПЧ

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Генеральная прокуратура Украины обеспокоена ситуацией, которая сложилась на временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, относительно нарушения прав этнического крымскотатарского населения полуострова, особенно в последнее время, накануне годовщины со Дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Равенство конституционных прав и свобод граждан гарантируется Конституцией Украины. Нарушение прав граждан Украины, в том числе крымских татар, проживающих на полуострове, является недопустимым", - говорится в сообщении.

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В ГПУ подчеркнули, что защита прав и свобод человека должна обеспечиваться в соответствии со стандартами, которые изложены в основных международных документах, таких как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 г., Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г., Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств 1995 г.

"В последнее время в СМИ широкую огласку получила информация о нарушении прав крымскотатарского населения, в частности относительно избиения, незаконного задержания и проведения массовых обысков под предлогом поиска "террористов". Наличие таких фактов свидетельствует о существенном нарушении прав этнического населения Крымского полуострова", - отмечено в сообщении.

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Как заявили в ГПУ, вышеуказанные факты дискриминации должны быть осуждены всеми международными организациями, которые разделяют демократические принципы, а также должны быть рассмотреть европейскими инстанциями, в частности, Европейским судом по правам человека.