Бильдт: самые жесткие санкции против России вводит Путин
Своей внешней политикой президент Владимир Путин дестабилизирует экономику России изнутри.
Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, передает Радио Свобода.
«Если анализировать санкции и ограничения, которые применяют против России, следует признать: самые эффективные санкции против российской экономики внедряет именно президент Путин. Я имею в виду колоссальный отток капитала из страны. Это значительно более существенные потери, чем ЕС вообще мог обеспечить», - говорит Бильдт.
По мнению Карла Бильдта, зарубежные инвесторы опасаются вкладывать деньги в российскую экономику. Это связано с тем, что они не знают, чего ждать от российских лидеров.
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«Предсказуемость очень-очень важна для бизнеса и экономических связей. Бизнесменам нужна предсказуемость. Им нужна надежность. Когда вы вкладываете деньги - вам нужно доверять партнеру и политической системе, в которой он работает. А Путин сделал именно эту систему непредсказуемой», - добавляет Карл Бильдт.
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт примет участие в празднованиях Дня Европы в Украине, который состоится в субботу 17 мая.