Бильдт: самые жесткие санкции против России вводит Путин

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, передает Радио Свобода.

«Если анализировать санкции и ограничения, которые применяют против России, следует признать: самые эффективные санкции против российской экономики внедряет именно президент Путин. Я имею в виду колоссальный отток капитала из страны. Это значительно более существенные потери, чем ЕС вообще мог обеспечить», - говорит Бильдт.

По мнению Карла Бильдта, зарубежные инвесторы опасаются вкладывать деньги в российскую экономику. Это связано с тем, что они не знают, чего ждать от российских лидеров.

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«Предсказуемость очень-очень важна для бизнеса и экономических связей. Бизнесменам нужна предсказуемость. Им нужна надежность. Когда вы вкладываете деньги - вам нужно доверять партнеру и политической системе, в которой он работает. А Путин сделал именно эту систему непредсказуемой», - добавляет Карл Бильдт.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт примет участие в празднованиях Дня Европы в Украине, который состоится в субботу 17 мая.