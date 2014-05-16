Правительство Украины привержено борьбе с антисемитизмом – спецпосланник Госдепа США

Правительство Украины привержено борьбе с антисемитизмом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом специальный посланник Государственного департамента США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Айра Форман заявил на пресс-конференции сегодня в Киеве.

«На востоке Украины пророссийские активисты создают хаос, но мы видим консенсус среди лидеров еврейского сообщества и людей, с которыми мы говорили.

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Во-первых, нет угрозы антисемитизма, который бы исходил от этого временного правительства», - отметил он.

По словам Формана, «неправильно и опасно использовать антисемитизм, как политический инструмент на этих выборах. Особенно учитывая историю этой части света - это опасно».

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«Пророссийские и российские заявления, что антисемитизм исходит от этого правительства, неверны, фальшивы. Официальные представители, с которыми мы встречались, они привержены тому, чтобы бороться с антисемитизмом, и с теми, кто нарушает здесь закон», - добавил Форман.