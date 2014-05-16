В Луганске неизвестные разобрали взлетную полосу аэродрома

Злоумышленики сняли практически все плиты со взлетно-посадочной полосы, оставив на месте только 20 штук, сообщает "Сегодня".

По словам очевидцев, воры загрузили плиты и вывезли их на трех больших грузовиках.

Данный случай прокомментировала глава пресс-службы Луганской областной милиции Татьяна Погукай.

"Накануне мне позвонил один журналист и сообщил, что неизвестные разобрали взлетную полосу и грузят ее в большие грузовики "сорокатонники". Об этом случае я сообщила в дежурную часть. На место выехала милиция. Действительно, часть полосы была демонтирована, и за второй партией никто не возвращался. На месте дежурит группа милиционеров", - сообщила Погукай.

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Также в милиции нам сообщили, что данный факт внесен в единый государственный реестр досудебных расследований, ведется следственно-оперативная работа.

"На данный момент сотрудники милиции опрашивают свидетелей, может кто-то запомнил номера машин, да и "сорокатонников" не так уж и много в регионе. Также выясняется, кому принадлежит полоса", - подытожила Погукай.

Отметим, в связи с нестабильной ситуацией в регионе участились случаи мародерства, угонов автотранспорта и похищения людей.