Возврат к старому уголовному делу Черновецкого - это преследование

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ предостерегает руководство Министерства внутренних дел от использования милиции как карательно-репрессивного инструмента для политических преследований.

Об этом говорится в комментарии О.ДОВГОГО, переданном УНИАН пресс-службой Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

24 января прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО за преднамеренное нанесение им легких телесных повреждений Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что обжалует постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Сегодня народный депутат Кирилл КУЛИКОВ направил в МВД запрос относительно оснований для закрытия в декабре 2004 года уголовного дела, возбужденного в ноябре 2003 года следственным управлением ГУМВД Украины в г. Киеве по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля "Мерседес-Бенц G 500", за рулем которого находился Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Следователи МВД постановили возобновить расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с участием мэра Киева.