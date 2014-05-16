Газета «Левый берег» возобновила выход в Днепропетровске

Шеф-редактор газеты «Левый Берег» Соня Кошкина отметила, что газета возвращается к читателям обновленной, и будет отличаться от того формата, который был прежде.

«Левый берег» возвращается в Днепропетровск спустя 4 года. Все это время мы очень скучали по газете и очень рады тому, что она возобновила свой выход. Пока мы говорим только о Днепропетровске. Вопрос о выходе газеты в Других крупных городах станы пока открыт. Газета возвращается обновленной, и будет отличаться от того формата, который был прежде. Но самое главное, что сохранятся звездные авторы, а это было и есть «фишкой» газеты. Сегодня, в виду сложившейся ситуации в стане, существует огромный запрос, особенно в регионах, на получение объективной информации о событиях в Украине. Для нас очень важно, чтобы жители Днепропетровска получали такую информацию из первых уст», - сказала Соня Кошкина.

По словам главного редактора портала «LB.UA» Олега Базара, газета будет больше днепропетровской, чем киевской.

«Мы приглашаем всех к сотрудничеству, поскольку лучше, чем жители Днепропетровска о своем городе не напишет никто», - добавил он.

Автор газеты «Левый Берег» Артем Шевченко отметил, что он и дальше с удовольствием будет сотрудничать с изданием.

«Мне было приятно сотрудничать с проектом раньше, и я с большим удовольствием буду это делать и впредь. Мне кажется, что такой особый яркий авторский взгляд на журналистику, который был присущ газете «Левый берег» в 2008 и 2009 года, это то главное качество, которое нужно сохранить и в возобновленном издании», - подчеркнул Артем Шевченко.

«Левый берег» будет распространяться в точках продажи печатной прессы и в торговых центрах Днепропетровска. В ближайшее время на газету можно будет оформить подписку.